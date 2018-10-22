محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع أسطوانات الغاز عبر كروت بمدينة إب إب - سبأ :

دشن وكيل محافظة إب لشئون الصناعة والتجارة والنفط والغاز قاسم المساوى اليوم آلية توزيع أسطوانات الغاز بالكروت بمركز المحافظة.



وفي التدشين أشار الوكيل المساوى إلى أن إعتماد نظام الكروت سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من مادة الغاز .. مؤكدا أن هذه العملية ستمنع أي تلاعب بكميات وأسعار أسطوانات الغاز أو بيعها في السوق السوداء من قبل بعض مرضى النفوس.



وأكد جدية قيادة المحافظة في تطبيق العقوبات بحق المتلاعبين والمخالفين من وكلاء بيع الغاز تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن .. لافتا إلى أنه سيتم تقييم عملية البيع عبر نظام الكروت بمركز المحافظة لتلافي أوجه القصور قبل تعميمه على بقية المديريات.

سبـأ [22/أكتوبر/2018]سبـأ