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تنفيذي البيضاء يناقش أداء المكاتب التنفيذية ومستوى تحصيل الموارد
[22/أكتوبر/2018]
البيضاء - سبأ :

ناقش تنفيذي محافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، أداء المكاتب التنفيذية ومستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي تقرير مدير مكتب المالية ناصر المنصوري حول ما تم انجازه من أعمال بشأن استكمال إعداد التقارير السنوية ونسبة الإيرادات بمركز المحافظة والمديريات ونسبة الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المحلية والمركزية والمشتركة يناير - أكتوبر العام الجاري بلغت أربعة مليارات و170 مليون ريال بزيادة عن المقابل بأكثر من اثنين مليار ريال.

واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب الواجبات عبد الرحمن السماوي حول التحصيل للزكاة خلال العام الجاري ومستوى تحصيل الموارد الزكوية، مبينا أن الإيرادات الزكوية المحصلة منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الجاري بلغت 272 مليون و586 ألف ريال بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بمبلغ 42 مليون ريال .

فيما استعرض مدير مكتب الضرائب محمد النجار تقريرا حول الإيرادات الضربيية خلال العام الجاري والصعوبات التي تواجه أداء المكتب في عملية التحصيل والمعالجات الكفيلة بتحسين الأداء وآلية التنسيق بين مكتب الضرائب والمكاتب الإيرادية.

وفي الاجتماع أكد المحافظ المنصوري أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تحصيل الإيرادات بمختلف أنواعها وفقا للقوانين المحددة وبما يتناسب مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار والذي ساهم في تدني مستوى الإيرادات.

وأكد ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى إيرادات يمكن من خلالها مواجهة التحديات وتوفير أبسط الاحتياجات الخدمية والرفع من مستوى الأداء المحلي والتنفيذي وتجاوز كافة الصعوبات.

ولفت محافظ البيضاء إلى أن الجميع يدرك حجم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسات في ظل توفق المرتبات جراء العدوان والحصار وما فرضه من تحديات اقتصادية في محاولة لتركيع الشعب اليمني الصامد للعام الرابع على التوالي.

سبـأ
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