محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشفى يريم العام يتسلم أجهزة طبية من منظمة الصحة العالمية إب - سبأ :

تسلم مستشفى يريم العام بمحافظة إب عدد من الأجهزة الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية .



وأوضح مدير المستشفى الدكتور محمد الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الأجهزة الطبية الحديثة التي تم استلامها ستعمل على تحسين الخدمات الطبية والتشخيصية للمرضى المرقدين والمترددين على المستشفي .



وأشار إلى أن هذه الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز أشعة تلفزيوني حديث وجهاز سي بي سي وجهاز فحص كيميائي للمختبر وعدد ثلاث دفايات ( ورمر ) وجهاز كتري خاص بالعمليات الجراحية .



وبين الدكتور الصوفي أن منظمة أنترسوس الدولية قدمت من جانبها دعم أخر تمثل في صيانة بعض أقسام المستشفى وعمل محرقة خاصة بالمخلفات الطبية وتوفير غطاس للبئر التابع للمستشفى والخاص بتوفير احتياجاته من المياه بصورة مستمرة وكذا تنفيذ شبكة مجاري خاصة بقسم الكوليرا والدفتيريا .

سبـأ [22/أكتوبر/2018]سبـأ