ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:18:09م
السيطرة على مواقع العدو جنوب كيلو16 في عمليات هجومية واسعة
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة من عدة محاور واتجاهات على مواقع العدو جنوب كيلو16 بالساحل الغربي انتهت بالسيطرة الكاملة على مواقعه ودحره منها.
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين ومن المتوقع شح الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم.
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
آخر الأخبار:
وقفة غاضبة لأبناء مدينة الحديدة تدين استمرار جرائم العدوان
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وخيام المرتزقة في جبهة قانية بالبيضاء
كسر زحف لمرتزقة العدوان في حيفان بتعز
تدشين توزيع أسطوانات الغاز عبر كروت بمدينة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل محافظة عمران وفريق صندوق الأمم المتحدة يطلعون على خدمات مستشفى عمران
[22/أكتوبر/2018]
عمران - سبأ:

اطلع وكيل محافظة عمران أمين فراص ومعه فريق من صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة ممثل الصندوق انجالى سين، على مستوى الأداء والخدمات الصحية والطبية بمستشفى عمران العام .


كما اطلع الوكيل فراص وفريق صندوق الأمم المتحدة على مستوى التجهيزات في عدد من الأقسام بالمستشفى، خاصة قسمي العناية والحضانة.

وناقش لقاء ضم وكيل المحافظة وفريق صندوق الأمم المتحدة وقيادة وكوادر المستشفى بحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور هادي الحمزي، أوضاع المستشفى واحتياجاته.

واستعرض اللقاء تقرير متطلبات المستشفى والمساعدات والدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية ومنها صندوق الأمم المتحدة، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأشاد الوكيل فراص بدور صندوق الأُمم المتحدة وما يقدمه من دعم إنساني خاصة في المجال الصحي الذي يقدم خدمات طبية للمجتمع خاصة النازحين من مختلف المحافظات وأهمها محافظتي صعدة والحديدة .

من جانبه أكد فريق صندوق الأمم المتحدة أنه سيتم زيادة حجم الدعم والمساعدات الفنية والطبية لمستشفى عمران وبما يكفل تحسين الوضع الصحي.




سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة غاضبة لأبناء مدينة الحديدة تدين استمرار جرائم العدوان
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وخيام المرتزقة في جبهة قانية بالبيضاء
كسر زحف لمرتزقة العدوان في حيفان بتعز
تدشين توزيع أسطوانات الغاز عبر كروت بمدينة إب
تنفيذي البيضاء يناقش أداء المكاتب التنفيذية ومستوى تحصيل الموارد
مستشفى يريم العام يتسلم أجهزة طبية من منظمة الصحة العالمية
حفل تكريمي بصنعاء لمنسقي ومدربي الزمالة العربية واليمنية في التخصصات الطبية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وخيام المرتزقة بمديرية الغيل بالجوف
وفاة معتقل نتيجة التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمأرب
رئيس الوزراء يعزي الوزير حازب في وفاة نجله وبن أخيه وصهره

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على نهم
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان في الحديدة وحجة
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بحجة
[21/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[21/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته
[21/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by