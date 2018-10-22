محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة عمران وفريق صندوق الأمم المتحدة يطلعون على خدمات مستشفى عمران عمران - سبأ:

اطلع وكيل محافظة عمران أمين فراص ومعه فريق من صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة ممثل الصندوق انجالى سين، على مستوى الأداء والخدمات الصحية والطبية بمستشفى عمران العام .



كما اطلع الوكيل فراص وفريق صندوق الأمم المتحدة على مستوى التجهيزات في عدد من الأقسام بالمستشفى، خاصة قسمي العناية والحضانة.



وناقش لقاء ضم وكيل المحافظة وفريق صندوق الأمم المتحدة وقيادة وكوادر المستشفى بحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور هادي الحمزي، أوضاع المستشفى واحتياجاته.



واستعرض اللقاء تقرير متطلبات المستشفى والمساعدات والدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية ومنها صندوق الأمم المتحدة، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



وأشاد الوكيل فراص بدور صندوق الأُمم المتحدة وما يقدمه من دعم إنساني خاصة في المجال الصحي الذي يقدم خدمات طبية للمجتمع خاصة النازحين من مختلف المحافظات وأهمها محافظتي صعدة والحديدة .



من جانبه أكد فريق صندوق الأمم المتحدة أنه سيتم زيادة حجم الدعم والمساعدات الفنية والطبية لمستشفى عمران وبما يكفل تحسين الوضع الصحي.









سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ