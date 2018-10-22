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وفاة معتقل نتيجة التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمأرب
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وفاة معتقل نتيجة التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمأرب
[22/أكتوبر/2018]
مأرب - سبأ:

توفي المعتقل ضيف الله هرشل المطوع المرادي اليوم في سجون مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمدينة مأرب نتيجة التعذيب الذي تعرض له.


وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المعتقل ضيف الله المطوع كان يعمل في صفوف قوى العدوان وتم اعتقاله ضمن 15 مجندا تظاهروا للمطالبة بمستحقات مالية لهم وتلقوا تعذيب قاسي على أيدي قيادات المرتزقة.

وأشار إلى أن أسرة المتوفي الطلوع طالبت بالقصاص .. متوعدة بالإنتقام من المتورطين في تعذيب السجناء.

وأشار المصدر إلى أن أحد المعتقلين الـ 15 أصيب بفقدان الذاكرة بعد تعرضه للتعذيب في سجن ما يسمى بالشرطة العسكرية.

ولقيت الحادثة استنكار مجتمعي واسع تنديدا بممارسات مرتزقة العدوان بحق المعتقلين والتي تتنافى مع قيم الإسلام والأعراف القبيلة .

سبأ
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