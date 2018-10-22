رئيس الوزراء يعزي الوزير حازب في وفاة نجله وبن أخيه وصهره

صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب في وفاة نجله عبدربه وابن أخيه علي وصهره ناصر، الذين وافتهم المنية وهم في ريعان شبابهم إثر حادث مروري مؤسف على طريق مأرب - سيئون.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه ومواساته القلبية للوزير حسين حازب وأخيه اللواء عبدربه محمد حازب وصهره عبدربه أحمد الحليسي والشيخ ناصر عبدربه الحليسي وبقية أفراد أسرتهما وكافة آل كثير وقبيلة مراد بمحافظة مأرب بهذه الفاجعة المؤلمة.



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

[22/أكتوبر/2018]سبأ