محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النائب العام يوجه رؤساء النيابات بمضاعفة الجهود للتصرف في القضايا المعروضة على النيابة صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، دور رؤساء نيابات الاستئناف في الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة للقضايا الجنائية المعروضة على النيابات.



وفي الاجتماع الذي ضم رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومساعد رئيس هيئة التفتيش لشؤون الشكاوي القاضي عبدالحميد الزرقة ومحامي عام الأموال العامة القاضي سعيد العاقل ورئيس نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة القاضي رشيد المحصن ورئيس نيابة الأموال العامة بالأمانة القاضي احمد أبو منصر ورئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي خالد الماوري، ورئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي صالح أبو حاتم ورئيس نيابة استئناف محافظتي صنعاء والجوف القاضي عبدالله زهرة، تم استعراض آليات متابعة سير القضايا والتصرف فيها خلال المدد المسموح بها وفقا للقانون.



واستعرض الاجتماع إجراءات تطبيق آلية الأفراج عن السجناء المعسرين، المقرة من مجلس القضاء، وإعلان أصحاب الحقوق الخاصة بالحضور أمام المحاكم لتقديم طلبات التنفيذ في الحقوق المدنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها .



وشدد الاجتماع على دور رؤساء ووكلاء النيابات في النزول الميداني للتفتيش على أمأكن التوقيف في الأقسام والمناطق الأمنية وكذا على السجون الاحتياطية والمركزية للتأكد من قانونية الحجز ومدى التزام مأموري الضبط بالمدد القانونية المسموح بها للاستيقاف .



وتناول الاجتماع دور رؤساء النيابة العامة في الأشراف المباشر على توريد المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة وتوريدها للخزينة العامة، وكذا متابعة قضايا التنفيذ في الأموال العامة.



وفي الاجتماع وجه النائب العام رؤساء نيابات الاستئناف بمتابعة قيام وكلاء النيابة بالتحقيق في قضايا الجرائم ذات الخطورة على المجتمع والدخلية على المجتمع اليمني وتعزيز آليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية في هذا الجانب وسرعة التصرف فيها .



وأهاب القاضي الدربابي بضرورة إعداد التقارير والإحصائيات المتعلقة بالعمل ومستوى الإنجاز للمهام وتنفيذ الخطط السنوية، وبما يسهم في تحديد مكامن الضعف والخلل، ووضع المقترحات والرؤى العملية لمعالجتها .



وأكد على أهمية التنسيق ما بين رؤساء نيابات الاستئناف والشعب الجزائية الاستئنافية فيما يتعلق بتحديد مواعيد جلسات المحاكمات، ومابين وكلاء النيابات ورؤساء المحاكم بهذا الخصوص، والابتعاد عن التعقيدات التي تتسبب في تأخير القضايا .



وأشار إلى ضرورة قيام رؤساء النيابات بمسؤولياتهم في الأشراف على مستوى الانضباط بالدوام الرسمي في نياباتهم وعلى الوكلاء والأعضاء والإداريين في النيابات الابتدائية، والعمل على تطوير آليات العمل للارتقاء بمستوى الأداء .



وأشاد النائب العام بالجهود التي يبذلها رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابة العامة في تحقيق العدالة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن جراء العدوان والحصار .. مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الأداء وسرعة البت في القضايا كما ونوعا.



إلى ذلك استعرض رؤساء نيابات الاستئناف الصعوبات التي تواجههم جراء كثافة القضايا المحالة إليها وقلة الكادر القضائي والإداري والإحتياجات المطلوب توافرها لمواصلة العمل، والمقترحات اللازمة لمعالجتها.



وأكدوا الحرص على مواصلة العمل وإنفاذ القانون وتحقيق ما يصبوا إليها المواطن من عادلة ناجزة.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ