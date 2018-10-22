ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:42:49م
السيطرة على مواقع العدو جنوب كيلو16 في عمليات هجومية واسعة
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة من عدة محاور واتجاهات على مواقع العدو جنوب كيلو16 بالساحل الغربي انتهت بالسيطرة الكاملة على مواقعه ودحره منها.
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين ومن المتوقع شح الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم.
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
آخر الأخبار:
وكيل محافظة عمران وفريق صندوق الأمم المتحدة يطلعون على خدمات مستشفى عمران
حفل تكريمي بصنعاء لمنسقي ومدربي الزمالة العربية واليمنية في التخصصات الطبية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وخيام المرتزقة بمديرية الغيل بالجوف
وفاة معتقل نتيجة التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
النائب العام يوجه رؤساء النيابات بمضاعفة الجهود للتصرف في القضايا المعروضة على النيابة
[22/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، دور رؤساء نيابات الاستئناف في الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة للقضايا الجنائية المعروضة على النيابات.


وفي الاجتماع الذي ضم رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومساعد رئيس هيئة التفتيش لشؤون الشكاوي القاضي عبدالحميد الزرقة ومحامي عام الأموال العامة القاضي سعيد العاقل ورئيس نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة القاضي رشيد المحصن ورئيس نيابة الأموال العامة بالأمانة القاضي احمد أبو منصر ورئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي خالد الماوري، ورئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي صالح أبو حاتم ورئيس نيابة استئناف محافظتي صنعاء والجوف القاضي عبدالله زهرة، تم استعراض آليات متابعة سير القضايا والتصرف فيها خلال المدد المسموح بها وفقا للقانون.

واستعرض الاجتماع إجراءات تطبيق آلية الأفراج عن السجناء المعسرين، المقرة من مجلس القضاء، وإعلان أصحاب الحقوق الخاصة بالحضور أمام المحاكم لتقديم طلبات التنفيذ في الحقوق المدنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

وشدد الاجتماع على دور رؤساء ووكلاء النيابات في النزول الميداني للتفتيش على أمأكن التوقيف في الأقسام والمناطق الأمنية وكذا على السجون الاحتياطية والمركزية للتأكد من قانونية الحجز ومدى التزام مأموري الضبط بالمدد القانونية المسموح بها للاستيقاف .

وتناول الاجتماع دور رؤساء النيابة العامة في الأشراف المباشر على توريد المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة وتوريدها للخزينة العامة، وكذا متابعة قضايا التنفيذ في الأموال العامة.

وفي الاجتماع وجه النائب العام رؤساء نيابات الاستئناف بمتابعة قيام وكلاء النيابة بالتحقيق في قضايا الجرائم ذات الخطورة على المجتمع والدخلية على المجتمع اليمني وتعزيز آليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية في هذا الجانب وسرعة التصرف فيها .

وأهاب القاضي الدربابي بضرورة إعداد التقارير والإحصائيات المتعلقة بالعمل ومستوى الإنجاز للمهام وتنفيذ الخطط السنوية، وبما يسهم في تحديد مكامن الضعف والخلل، ووضع المقترحات والرؤى العملية لمعالجتها .

وأكد على أهمية التنسيق ما بين رؤساء نيابات الاستئناف والشعب الجزائية الاستئنافية فيما يتعلق بتحديد مواعيد جلسات المحاكمات، ومابين وكلاء النيابات ورؤساء المحاكم بهذا الخصوص، والابتعاد عن التعقيدات التي تتسبب في تأخير القضايا .

وأشار إلى ضرورة قيام رؤساء النيابات بمسؤولياتهم في الأشراف على مستوى الانضباط بالدوام الرسمي في نياباتهم وعلى الوكلاء والأعضاء والإداريين في النيابات الابتدائية، والعمل على تطوير آليات العمل للارتقاء بمستوى الأداء .

وأشاد النائب العام بالجهود التي يبذلها رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابة العامة في تحقيق العدالة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن جراء العدوان والحصار .. مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الأداء وسرعة البت في القضايا كما ونوعا.

إلى ذلك استعرض رؤساء نيابات الاستئناف الصعوبات التي تواجههم جراء كثافة القضايا المحالة إليها وقلة الكادر القضائي والإداري والإحتياجات المطلوب توافرها لمواصلة العمل، والمقترحات اللازمة لمعالجتها.

وأكدوا الحرص على مواصلة العمل وإنفاذ القانون وتحقيق ما يصبوا إليها المواطن من عادلة ناجزة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيل محافظة عمران وفريق صندوق الأمم المتحدة يطلعون على خدمات مستشفى عمران
حفل تكريمي بصنعاء لمنسقي ومدربي الزمالة العربية واليمنية في التخصصات الطبية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وخيام المرتزقة بمديرية الغيل بالجوف
وفاة معتقل نتيجة التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمأرب
رئيس الوزراء يعزي الوزير حازب في وفاة نجله وبن أخيه وصهره
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يدشن العمل بقسم الخياطة بمصنع الغزل والنسيج (مصحح)
السيطرة على مواقع العدو جنوب كيلو16 في عمليات هجومية واسعة
طيران العدوان يشن غارتين على نهم
رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بمحكمة ونيابة إستئناف محافظة إب
الأحزاب المناهضة للعدوان تنظم حلقة للتعريف بالنظام الإئتماني الذاتي في منطومة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على نهم
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان في الحديدة وحجة
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بحجة
[21/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[21/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته
[21/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by