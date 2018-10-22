محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية يدشن العمل بقسم الخياطة بمصنع الغزل والنسيج (مصحح) صنعاء - سبأ:

دشن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم العمل بقسم الخياطة في مصنع الغزل والنسيج.



وفي التدشين الذي حضره وزراء المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور والتخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي.. أكد الدكتور مقبولي أن تدشين العمل في قسم الخياطة بالمصنع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة للعمل على إعادة تأهيل كافة الوحدات الاقتصادية.



ونوه بدور وزير الصناعة والتجارة وتمكنه خلال فترة قصيرة من إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج .. مؤكدا دعم الحكومة للمصنع الذي توقف العمل منذ 15 عام ليبدأ عملية الإنتاج والتأهيل وإعادة تشغيل المصنع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الكساء.



وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجهود قيادة المؤسسة العامة للغزل والنسيج والعاملين في المصنع الذي استطاعوا إعادة تشغيل المصنع .



من جانبه نوه وزير الصناعة والتجارة بجهود القائمين على المصنع وتفاعلهم في إعادة تشغيله .. وقال " اليوم نفتتح قسم الخياطة وبجهود وتعاون الجميع سيتم قريبا افتتاح بقية أقسام المصنع حتى يتم تشغيله كاملا ".



وأشاد بتفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة وجهودها في إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج باعتباره قلعة الصناعة الأولى في اليمن.



بدوره اعتبر وزير المياه والبيئة افتتاح قسم الخياطة بمصنع الغزل والنسيج انجاز وطني كون المصنع أحد أهم الصروح الاقتصادية للبلاد.



وأشار إلى أن وزارة المياه والبيئة ستعمل على تأهيل بئر المياه الخاصة بالمصنع ورفده بالكميات التي يحتاجها من المياه.



في حين أشار وزير الزراعة والري إلى أن المصنع يكمل سلسلة زراعة القطن كونه لا قيمة له ما لم تواكبه صناعة القيمة المضافة كالغزل والنسيج والذي سيساعد على الإنتاج من القطن.



من جهته أكد وزير الكهرباء والطاقة أن محطة الكهرباء التابعة للمصنع التي تصل قدرتها إلى أربعة ميجاوات كفيلة بتشغيل وتسهيل الإنتاج في كافة أقسام المصنع.



وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الغزل والنسيج .. تفقدوا أقسام المصنع المختلفة وتعرفوا على طبيعة العمل فيها وأهمية تشغيلها في رفد السوق المحلية بالعديد من المنسوجات.



حضر التدشين رئيس المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج عبد الإله شيبان ووكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر وعدد من المسؤولين بوزارة المياه ومصنع الغزل والنسيج.



سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ