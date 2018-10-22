محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بمحكمة ونيابة إستئناف محافظة إب إب - سبأ:

تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي، اليوم سير عمل محكمة الإستئناف في محافظة إب.



وناقش إجتماع برئاسة القاضي المتوكل والقاضي العنسي بحضور رئيس محكمة استئناف إب القاضي عبد العزيز الصوفي والقضاة وموظفي محكمة إستئناف المحافظة والمحكمة التجارية، أوضاع واحتياجات منتسبي أجهزة السلطة القضائية بالمحافظة.



وأوضح رئيس محكمة الإستئناف أن إجمالي القضايا الواردة والمرحلة في المحاكم الابتدائية للعام القضائي الماضي بلغت 14 ألف و338 قضية منجزة، وإجمالي القضايا الواردة والمرحلة في شعب محكمة الاستئناف لذات العام بلغت خمسة آلاف و887 قضية.



ولفت القاضي الصوفي إلى أن خطة محكمة الإستئناف لهذا العام تستهدف الفصل في 50 بالمائة من القضايا المتبقية والمرحلة و33 بالمائة من القضايا التي سترد للمحاكم.



إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة التفتيش، ضم رئيس نيابة استئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري ووكلاء النيابة، مستوى الأداء والإنجاز لقضايا المواطنين المنظورة أمام النيابات بالمحافظة وخطة عملها القادمة.



وأشار القاضي المحاقري إلى أن أجمالي القضايا الواردة إلى نيابة الإستئناف منذ يناير - سبتمبر الماضي ألف و199 قضية، المتصرف فيها ألف و189 قضية جنائية، والمرحلة إلى أكتوبر الجاري عشر قضايا بنسبة انجاز 99 بالمائة.



ونوه بزيارة القيادات القضائية لمحافظة إب وأثرها الايجابي في تحسين وتطوير كفاءة عمل القضاء والنيابة ورفدها بالاحتياجات من الكوادر لتغطية العجز في هذا الجانب .



وقد ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى جهود السلطة القضائية بالمحافظة رغم الإشكاليات التي تعترضها جراء العدوان والحصار .. منوها بجهود قيادة السلطة المحلية وتعاونها مع الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة والفصل في القضايا .



وحيا القاضي المتوكل صمود منتسبي السلطة القضائية في ظل الظروف والأوضاع الصعبة التي فرضها العدوان والحصار .. مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف أمام الاحتياجات الضرورية للمحاكم والنيابات بالمحافظة والعمل على توفيرها وفقا للإمكانيات المتاحة.



إلى ذلك تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس محكمة إستئناف إب ورئيس نيابة الإستئناف مشروع مبنى المجمع القضائي بمدينة إب.



واطلع الزائرون على الأعمال المنجزة بالمشروع البالغ تكلفته 555 مليون ريال الذي تعثر منذ بدء العدوان، ونسبة الإنجاز التي بلغت فيه 80 بالمائة.



وأكد القاضي المتوكل أن إستكمال تنفيذ المشروع وصيانته سيكون من أولويات السلطة القضائية خلال المرحلة القادمة.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ