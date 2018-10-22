محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات القطاع التربوي بمديرية الحوك بالحديدة الحديدة - سبأ:

ناقش إجتماع تربوي بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، احتياجات القطاع التربوي والتعليمي في المديرية والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.



وفي الإجتماع الذي ضم القيادات التربوية ومدراء ومديرات المدارس بالمديرية .. أكد قحيم أهمية تضافر الجهود لاستمرار العملية التعليمية بالمديرية والعمل على وضع الحلول وتوفير كافة احتياجات المدارس.



ولفت إلى أن استمرار التعليم في ظل ظروف العدوان والحصار يعد تحديا وانتصارا في وجه العدوان .. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لتجاوز الصعوبات وإنجاح العملية التعليمية .



وأشاد بصمود قيادات التربية والتعليم بالمديرية والمعلمين والمعلمات في إنجاح العملية التعليمية رغم الظروف الراهنة وتصعيد العدوان على الساحل الغربي.



فيما ثمن مدير مديرية الحوك علي إبراهيم هندي اهتمام قيادة المحافظة بالقطاع التربوي ومتابعة إحتياجاته وتقديم الدعم اللازم له.



وشدد على ضرورة التعاون لإنجاح العملية التعليمية والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية خاصة شحة الإمكانيات وتوقف المرتبات وغيرها.



بدوره أكد مدير التربية بالمديرية إبراهيم عمر عييد أهمية بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية.



وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات الهادفة تجاوز الصعوبات لإستمرار العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي الجديد .



وأقر الإجتماع تشكيل مجلس تربوي في المديرية، لمساندة إدارة التربية والتعليم وتذليل الصعوبات وتقديم الاستشارات والمقترحات والحلول للمشاكل الطارئة بما يخدم العملية التعليمية.



حضر اللقاء نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة علي الطبيشي، وأمين محلي المديرية علي باري جرب.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ