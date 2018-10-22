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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:44:26م
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مناقشة آلية تعزيز التحشيد لدعم الجبهات في بني سعد بالمحويت
[22/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم الجوانب المتعلقة بتعزيز أعمال التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال والقوافل.


وأكد الاجتماع الذي ضم مدير المديرية علي الملحاني ومسؤولي التحشيد والتعبئة والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ومدراء المكاتب التنفيذية، أهمية عقد لقاءات وفعاليات مجتمعية في قری وعزل المديرية، لتعزيز جوانب التحشيد لمواجهة العدوان.

كما أكد المجتمعون أهمية إعداد برنامج تنفيذي لحملة التحشيد والتعبئة وبدء النزول الميداني لمناطق المديرية لتعزيز جوانب التوعية بمخططات العدوان وضرورة التحرك لدعم الجبهات.

وحث مدير المديرية المشائخ والوجهاء علی مضاعفة الجهود لإنجاح برنامج التحشيد بما يعزز من المشاركة في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.

سبأ
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