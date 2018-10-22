سبارتاك موسكو يقيل مدربه الإيطالي كاريرا

موسكو ـ سبأ:





أقال نادي سبارتاك موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم ماسيمو كاريرا اليوم الاثنين قائلا إن المدرب الإيطالي فشل في إحداث نقلة في حظوظ الفريق عقب النتائج غير المرضية التي تحققت الموسم الماضي.



وتعاقد المدرب الإيطالي البالغ من العمر 54 عاما مع سبارتاك في 2016 وفاز بلقب الدوري الممتاز المحلي في أول موسم له لكنه أنهى في المركز الثالث في الموسم الماضي.



ووجه سبارتاك موسكو الشكر لكاريرا لحصده أول لقب للنادي على صعيد الدوري منذ 2001 لكنه أضاف أن نتائج الموسم الماضي كانت ”غير مرضية“ وأنه ”لم يتم انجاز أي من المهام المطلوبة“.



وأضاف النادي في بيان على موقعه على الإنترنت ”نتائج الفريق ومستوى الاداء هذا الموسم أظهرا انه لا يوجد أي تحول باتجاه أي تحسن“.



وعين سبارتاك، الذي يحتل المركز السابع في الدوري الروسي عقب خسارته على أرضه 3-2 أمام ارسنال تولا مطلع هذا الاسبوع، مساعد المدرب الإسباني راؤول ريانتشو كمدرب مؤقت.

[22/أكتوبر/2018]سبأ