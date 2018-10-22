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محافظ حجة يتفقد سير العمل بمحطة حجة لتوليد الطاقة الكهربائية
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محافظ حجة يتفقد سير العمل بمحطة حجة لتوليد الطاقة الكهربائية
[22/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ:

تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم سير العمل بمحطة حجة لتوليد الطاقة الكهربائية التابعة لصندوق النظافة والتحسين.


واستمع المحافظ الصوفي من المدير التنفيذي للصندوق المهندس محمد الكحلاني إلى شرح حول القدرة التوليدية للمحطة وعدد المشتركين فيها وأهميتها في توفير التيار الكهربائي لأبناء المدينة.

وتطرق الكحلاني إلى الصعوبات التي تواجه سير عمل الصندوق وما يتم اتخاذه من خطوات لتجاوزها .. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ الصوفي لأنشطة الصندوق ودعمه المستمر لتوجهاته المستقبلية.

وخلال الزيارة أكد المحافظ الصوفي أهمية المشروع الذي تبناه الصندوق خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان وما تسبب به من انقطاع للتيار الكهربائي عقب استهدافه المتعمد والممنهج لكل مقومات الحياة بما في ذلك محطات التوليد والتحويل وشبكات الكهرباء وخطوط النقل.

وأشاد بجهود صندوق النظافة والتحسين وتوجهه تقديم خدمات حيوية لأبناء مدينة حجة .. داعيا الصندوق إلى توسيع أنشطته وخدماته لتشمل مديريات أخرى.

وأكد محافظ حجة أن ما حققه الصندوق من نجاحات، صورة من صور الصمود في وجه العدوان .. لافتا إلى حرص قيادة المحافظة على دعم توجهات الصندوق بما يحقق الأهداف المأمولة منه.

رافقه خلال الزيارة عدد من مسئولي المحافظة .

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