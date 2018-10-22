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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:49:17م
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الاسترليني ينزل عن 1.30 دولار لأول مرة في أكثر من أسبوعين ونصف
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  اقتصاد
الاسترليني ينزل عن 1.30 دولار لأول مرة في أكثر من أسبوعين ونصف
[22/أكتوبر/2018]
لندن ـ سبأ:

نزل الجنيه الاسترليني عن 1.30 دولار اليوم الاثنين للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع، ليواصل خسائره بعدما قال نائب رئيس القسم السياسي بصحيفة تليجراف إن الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية سيؤيد تعديلا بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طرحه برلمانيون متشككون في اليورو.


وانخفض الاسترليني نصفا بالمائة أمام الدولار إلى 1.2985 دولار بينما تراجع 0.4 بالمائة أمام اليورو ليجري تداوله عند 88.47 بنس.

ومن المنتظر أن يؤيد الحزب الأيرلندي الشمالي الداعم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعديلا اقترحه مشروعون مؤيدون للانفصال سيجعل اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود الأيرلندية مخالفا للقانون من الناحية العملية.

سبأ
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