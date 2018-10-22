اجتماع بحجة يناقش تقارير الانجاز في خطة المحافظة حتى نهاية الربع الثالث

حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، تقارير مستوى الانجاز في خطة المحافظة لعدد من المكاتب الخدمية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي المحافظة محسن حزام الأسلمي، تقارير مدراء مكاتب الصحة والزراعة والمياه والتربية والشئون الاجتماعية والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية وفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومياه الريف و مشروع الأشغال العامة ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري .



وفي الاجتماع أشار المحافظ الصوفي إلى أهمية تقييم ما تم انجازه من خطة المحافظة خلال الفترة الماضية من العام الجاري خاصة في القطاعات المدعومة من منظمات خارجية لتحديد مكامن النجاح والإخفاق بما يكفل إعادة تنظيم وترتيب الدعم المقدم من المنظمات المانحة.



وحث مسئولي القطاعات على سرعة إعداد خطط العام 2019 ورفعها لقيادة المحافظة ليتم بلورتها ووضعها في إطار خطة المحافظة .. لافتا إلى أهمية التركيز ضمن خطط العام المقبل على استغلال الدعم الخارجي في تنفيذ المشاريع المستدامة التي يكون لها مردود اقتصادي.



وثمن المحافظ الصوفي جهود مسئولي المكاتب ذات العلاقة وجهودها الإيجابية في الارتقاء بمستوى الخدمات كل في مجال تخصصه بالمحافظة.



حضر الاجتماع مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان علي فضائل ومدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس محمد المهدي ومدير فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية المهندس حميد النامس ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس امين المغلس، ومدراء مكاتب الصحة الدكتور إبراهيم الأشول والزراعة والري المهندس يحيى القدمي والشئون الاجتماعية الدكتور هيثم الجبري والتربية والتعليم علي القطيب ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد الصوملي .

[22/أكتوبر/2018]سبأ