محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء برنامج تدريبي لقيادات السلطة المحلية في إب إب - سبأ:

بدأ بمحافظة إب اليوم برنامج تدريبي للمجموعة الثانية من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة، ينظمه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالشراكة مع وزارة الخدمة المدنية بتمويل صندوق تنمية المهارات.



يهدف البرنامج على مدى أسبوع إكساب 80 متدربا يمثلون مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات، مهارات في مجال الإدارة وتحسين الأداء في العمل ورفع مستوى الكفاءة وإدارة الوقت، وتزويدهم مفاهيم حول كيفية استغلال الموارد المتاحة لإنجاح العمل وأساليب الإدارة الفاعلة وتعلم أساليب القرارات والتعامل مع الأزمات في ظل الوضع الراهن.



وفي إفتتاح البرنامج حث أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي المشاركين على الاستفادة من البرنامج التدريبي والخروج منه بحصيلة معرفية تمكنهم من القيام بدورهم في تطوير وتعزيز أداء مكاتبهم في مختلف الجوانب.



وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج سيسهم في تطوير وتحسين كفاءة العمل الإداري والخدمي في المحافظة لخدمة المجتمع المحلي.



ولفت الورافي إلى أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق خطط مدروسة تسهم في التغلب على المعوقات التي تعترض سير الأداء وإنجاز المهام .



فيما أوضح مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية عبدالله عبدالعزيز أن البرنامج الذي شارك فيه ضمن المجموعة الأولى من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة واختتم يوم أمس، سيكون له الأثر الايجابي في تحسن العمل ورفع كفاءته لخدمة المحافظة.



وأكد أن هناك خطط وبرامج مستقبلية يعتزم المعهد تنفيذها لتطوير وبناء القدرات الإدارية في المحافظة.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ