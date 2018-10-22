عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف يؤكد مواصلة جهوده لتشكيل حكومة جديدة بيروت – سبأ :





أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين عن تفاؤله بتشكيل حكومة لبنانية جديدة .. مؤكداً مواصلته الجهود من اجل ذلك.



وقال الحريري للصحفيين في تعليقات بثها التلفزيون إن "العقد في طريقها إلى الحل" .. مضيفا أن "الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مستحيلاً كما يحاول البعض تصويره".



ونفى الحريري ما نسبت إليه إحدى الجرائد اللبنانية من تصريح مفاده أن الولايات المتحدة لا تقبل بحكومة لا تكون "القوات اللبنانية" ممثلة فيها.



وتتنافس الاحزاب اللبنانية على الحقائب الوزارية في حكومة وحدة وطنية جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر مايو الماضي، لكن عدم اليقين السياسي أثار مخاوف من أن يواجه لبنان أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.



وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون قال الأسبوع الماضي إن تشكيل الحكومة بات "قاب قوسين أو أدنى".

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ