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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:49:17م
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وقفة لحرائر مديرية الوحدة تدعو إلى استمرار الصمود ورفد الجبهات
[22/أكتوبر/2018]
صنعاء ـ سبأ:

دعت حرائر مديرية الوحدة بأمانة العاصمة إلى استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والقوافل لمواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.


وحملت المشاركات في وقفة احتجاجية اليوم، نظمتها اللجنة النسائية للحشد والتعبئة بالمديرية، قوى العدوان ومرتزقته، المسئولية الأخلاقية والقانونية، إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية .

ودعا بيان صادر عن الوقفة أحرار اليمن الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال وتعزيز عوامل الصمود والثبات وتسيير قوافل العطاء للجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن وإفشال مخططاته .

وأشار إلى أن الجرائم التي ترتكبها قوى العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وثباتاً في مواجهة الغزاة والمحتلين.. لافتا إلى ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية تجاه ما يعانيه الشعب اليمني جراء الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع.

كما دعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق المرأة التحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية منذ بداية العدوان كونها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

سبأ
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