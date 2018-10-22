اليابان : نراقب عن كثب انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ

طوكيو – سبأ:

اعلنت اليابان اليوم الاثنين انها ستراقب عن كثب الاجراءات الامريكية - الروسية فيما يتعلق باعلان واشنطن الانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي وقعهتا مع موسكو ابان الحرب الباردة.



وقال كبير امناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا خلال مؤتمر صحفي "نظرا لدور المعاهدة في الحد من التسلح ونزع السلاح بين واشنطن وموسكو وتأثيرها على الأمن الاقليمي فإننا نعتزم مراقبة الاجراءات التي سيتخذها الجانبان عن كثب".



واضاف المسؤول الياباني ان بلاده عادة ما تتبادل مع الولايات المتحدة وجهات النظر حول الامن ونزع السلاح النووي وانها لن تتوقف في المستقبل عن ذلك.



وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن السبت الماضي أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية التي وقعتها واشنطن مع الاتحاد السوفيتي السابق عام 1987 مرجعا سبب الانسحاب لكون روسيا انتهكت الاتفاقية لسنوات عديدة.



وتقضي المعاهدة بتقليص الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و1000 كيلومتر وكذلك الصواريخ التي يتراوح مداها بين 1000 و5500 كيلومتر.



وافضت عمليا الى قيام موسكو بإتلاف 1752 صاروخا باليستيا مجنحا فيما قامت واشنطن بإتلاف 859 صاروخا من الطراز ذاته.

[22/أكتوبر/2018]سبأ