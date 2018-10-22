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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:49:17م
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هيئة الأدوية تنظم غدا المؤتمر العلمي الثاني للتيقظ الدوائي
[22/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



تنظم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية غدا، المؤتمر العلمي الثاني للتيقظ الدوائي في اليمن تحت شعار " تيقظ لدوائك من اجل سلامتك".


وأوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حلقة وصل بين الهيئة وشركائها من القطاعين العام والخاص، ومعرفة التطورات العالمية والنظام العالمي للتيقظ والسلامة الدوائية، وتفعيل البحث العلمي في مجال اليقظة الدوائية.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف أيضا تفعيل دور الصيادلة والأطباء في كتابة تقارير المأمونية وإرسالها للهيئة العليا للأدوية ومعرفة المكونات الأساسية لنظام اليقظة الدوائية للشركات والمصانع المحلية والوسائل والطرق التي تمنع حدوث الأعراض الجانبية القاتلة والنادرة.

وأشار الدكتور المداني إلى أن المؤتمر الذي سيشارك فيه ممثلين عن المستشفيات الحكومية والخاصة وشركات ومصانع الأدوية في اليمن والجهات ذات العلاقة، يناقش محاور حول دور الهيئة العليا للأدوية في تحقيق السلامة الدوائية، ورؤية وخطة مركز التيقظ الدوائي لعام 2019، والتوعية المجتمعية في السلامة والتيقظ الدوائي.

ولفت إلى أنه سيتم التعرف على مبادئ اليقظة الدوائية وخطة إدارة المخاطر للأدوية وأسس ومكونات كتابة تقارير مأمونية الدواء من قبل الأطباء والصيادلة ودور منظمة الصحة العالمية في التيقظ الدوائي، بالإضافة إلى استعراض بحوث علمية عن التيقظ الدوائي في اليمن، وأهمية تأسيس نظام اليقظة الدوائية في الشركات والمصانع المحلية.

سبأ
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