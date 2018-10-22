محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشائخ ووجهاء حاشد وبكيل يدعون إلى إعلان صلح عام لكافة القبائل عمران - سبأ:

أكد مشائخ ووجهاء قبيلتي حاشد وبكيل بمحافظة عمران احتواء الخلافات بينها وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهه العدوان.



جاء ذلك في اللقاء القبلي التصالحي الذي عقد اليوم بمديرية بني صريم بحضور محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل المحافظة حسن الأشقص ومدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي ومشائخ ووجهاء حاشد وبكيل.



وفي اللقاء أكد محافظ عمران وأمين عام محلي المحافظة والوكيل الأشقص أن إنهاء الخلافات بين قبيلتي حاشد وبكيل يأتي في إطار جهود توحيد الجبهة الداخلية بين أبناء القبائل بعمران ووضع حدا للخلافات التي كانت قائمة بين سفيان وبني صريم وإغلاق صفحة الماضي.



وأشاروا إلى أهمية تجسيد أصالة القبيلة في إصلاح ذات البين وتعزيز قيم التسامح والإخاء ونبذ الثارات والصراعات بين أبناء المحافظة .. لافتين إلى أهمية دور القبيلة في حل القضايا الاجتماعية والعمل على توحيد الصفوف وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته.



فيما أكد مشائخ ووجهاء حاشد وبكيل استمرارهم في حالة النفير العام والاستنفار لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ودعم ورفد الجبهات.



وأشاروا إلى استمرار قبائل عمران بأعمال التحشييد والتعبئة لرفد الجبهات .. داعين أبناء المحافظة واليمن بصورة عامة إلى إعلان صلح عام ضامن شامل يؤمن فيه الخائف في بطن المخيف ونبذ الخلافات والتفرغ لمواجهة العدوان ودعم ورفد الجبهات.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ