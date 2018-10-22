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  ثقافة
إستعدادات لإنطلاق فعاليات الدورة الاولى لمهرجان فلسطين الدولي للمسرح
[22/أكتوبر/2018]
القدس المحتلة – سبأ :



أعلن وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو عن انطلاق فعاليات الدورة الاولى لمهرجان فلسطين الدولي للمسرح يوم الخميس القادم .


وقال الوزير بسيسو في تصريحات نقلتها وسائل اعلام فلسطينية اليوم الاثنين ان المهرجان والذي سيستمر خلال الفترة ما بين 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل نتاج عمل تراكمي لاكثر من عامين .

من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للمهرجان المخرج فتحي عبد الرحمن ان اللجنة دأبت في الفترة الماضية على الإعداد والتحضير والتواصل مع مختلف الجهات والتنسيق مع الهيئة العربية للمسرح، والقامات المسرحية العربية، بحيث يتم إشراكهم في الندوات والعروض المسرحية وأيضاً في اللجان المختلفة للمهرجان.

وأكد ان المهرجان "ضرورة وحاجة ماسة لجميع المسرحيين لكونه يؤكد على وحدانية الشعب الفلسطيني، ووحدة العمل الثقافي الفلسطيني، وعلى قدر المسرحين في المساهمة بسرد الرواية الفلسطينية من خلال أعمالهم الإبداعية".

واوضح المخرج الفلسطيني ان 21 عملاً مسرحياً تقدم للمشاركة في المهرجان عبر الفرق الفلسطينية، وتم عرضها على لجنة مشاهد وتقييم من خارج فلسطين، وتم اختيار ثمانية أعمال للمنافسة على جوائز المهرجان، فيما تم اعتمادُ أربعة أعمال كعروض موازية خارج إطار المسابقة.

وأشار إلى مشاركة العديد من القامات المسرحية والنقدية والفكرية العربية في فعاليات المهرجان، سواء في العرض الختامي وفي الندوة الفكرية المتخصصة، ومنهم من قرر المشاركة بأوراق عمل في الندوة الفكرية والجلسات التقييمة المرافقة لعروض المهرجان، حيث تنتظم جلسة نقدية تقييمية عقب كل عرض في المهرجان.

سبأ
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