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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:06:48م
مجلس النواب يدعو أعضائه المتواجدين في الخارج العودة إلى أرض الوطن
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين ومن المتوقع شح الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم.
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
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مصرع عدد من المرتزقة بصد محاولة تسلل لهم في جبهة الكدحة بتعز
[22/أكتوبر/2018]
تعز - سبأ:
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة الكدحة بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع عدد من المرتزقة في إفشال محاولة التسلل في جبهة الكدحة بمديرية المعافر.
سبأ
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