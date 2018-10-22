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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:06:48م
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  عربي ودولي
مقتل 8 أشخاص في اشتباكات بكشمير في الهندية
[22/أكتوبر/2018]
كشمير ـ سبأ:



ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت أمس بين القوات الهندية والمواطنين بإحدى ضواحي كشمير إلى 8 قتلى.


وأوردت قناة "جيو" الباكستانية أن الاشتباكات أسفرت في البداية عن مصرع 5 أشخاص، فيما توفي 3 من الجرحى اليوم لتعرضهم لإطلاق الرصاص خلال محاصرة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والوحدات الخاصة الهندية لضاحية "كولجام" في كشمير.

وذكرت القناة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 من أفراد القوات الهندية، وتدمير أحد المنازل في ضاحية كولجام، حيث قامت السلطات المحلية الهندية بفرض حظر التجول بها.

سبأ
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