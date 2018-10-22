محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بالإدارة العامة للتموين صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي اليوم، سير العمل بالإدارة العامة للإمداد والتموين.



وأطلع الوكيل الصيفي خلال الزيارة على مستوى الأداء في مختلف الإدارات والأقسام والتقى بمدير عام التموين العميد عبدالله مسفر الشاعر، وعدد من مدراء الإدارات والضباط .



واستمع اللواء الصيفي إلى شرح عن التطورات والإصلاحات الإدارية والمالية بالإدارة العامة للإمداد والتموين والخطة التموينية استنادا إلى خطة وزارة الداخلية للعام 2019م .



وحث وكيل وزارة الداخلية قيادة وكوادر التموين على بذل المزيد من الجهود ..مؤكدا على أهمية دور هذه الإدارة في مجمل العمل الأمني.



ولفت إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة للعدوان والحصار من خلال الترشيد في الإنفاق بما يتناسب مع طبيعة واحتياج العمل الأمني.



وعبر اللواء الصيفي عن الشكر لقيادة وكوادر الإدارة العامة للإمداد والتموين ومستوى الأنضباط .



وأشاد بما تحقق من إنجازات والتي تعد صورة من صور الصمود ورسالة بأن المؤسسة الأمنية بكل وحداتها لن تتخلى عن مهامها الوطنية وستستمر في التصدي لمخططات العدوان والحفاظ على الأمن والاستقرار.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ