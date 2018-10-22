محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الترتيبات لإقامة ندوات توعوية حول مخططات العدوان بصنعاء صنعاء - سبأ:





ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم الجوانب المتعلقة بإقامة أنشطة وندوات للتوعوية بمخططات العدوان.







وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الإدارة المحلية احمد الشوتري ووكيل المحافظة طالب دحان ومدراء مكاتب الأوقاف والثقافة والإعلام، ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لمؤامرات العدوان الرامية لتمزيق النسيج الاجتماعي.



وشكل الاجتماع لجنة لوضع الترتيبات لتنفيذ حملة توعوية شاملة في مختلف مديريات المحافظة.



وفي الاجتماع أشار الوكيل عاصم إلي أن الشعب اليمني يخوض معركة مصيرية عسكرية واقتصادية وأمنية وسياسية وإعلامية.. لافتا إلى أن العدوان استخدم كل الوسائل لتمزيق النسيج الاجتماعي.



وشدد على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية من مشاريع العدوان الإجرامية.. مؤكدا الحرص على توفير كافة المتطلبات لإنجاح حملة التوعية.



فيما أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية الاستعداد للتعاون مع قيادة المحافظة لإقامة الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية.



إلي ذلك ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان الترتيبات لإقامة الأنشطة التوعوية حول مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأكد للاجتماع الذي ضم مديرا مكتبي الأوقاف بالمحافظة أيمن عبدالقادر والثقافة عبدالله العابد والإعلام جمال العابد ومحمد الفقيه من مكتب التربية، على أهمية التصدي لمخططات العدوان باستخدام كافة الطرق والوسائل المتاحة.



وشدد على ضرورة قيام كل مكتب بإعداد الخطة الخاصة به بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة من الأنشطة والندوات التوعية.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ