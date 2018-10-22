مكتب النقل بأمانة العاصمة يدشن حملة لتنظيم الفرز والمواقف بمديرية بني الحارث

صنعاء - سبأ:

دشن مكتب النقل بأمانة العاصمة اليوم حملة لتنظيم الفرز وإعادة مواقف المركبات والباصات إلى أماكنها المخصصة، وذلك من جولة عمران وشارع ذهبان في مديرية بني الحارث بالتعاون مع مكتبي الأشغال والمرور والأمن بالمديرية.



وتشمل الحملة التي دُشنت بحضور وكيل أمانة العاصمة علي السقاف والوكيل المساعد لقطاع الاشغال المهندس عبدالكريم الحوثي، ومدير عام مديرية بني الحارث عصام عجلان، على تنظيم الفرز بالمديرية وفرز الباصات إلى جانب رفع السيارات المتوقفة والخردة من جولة وجسر عمران وشارع ذهبان وأمام سوق العرولي .



وأكد الوكيل السقاف، على أهمية مضاعفة الجهود وتوحيدها في عملية تنظيم وترتيب كافة الفرز العامة بمختلف مديريات أمانة العاصمة وإدخال المركبات والباصات الأجرة من الشوارع الرئيسية إلى أماكنها وفرزها المخصصة في كل مديرية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختناقات المرورية وعرقلة حركة السير في جولة عمران الرئيسية.



وشدد السقاف، على مكتب النقل بضبط كافة المخالفين وغير الملتزمين بالفرز واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإلزام متعهدي فرز " صعده، حجة حرض، عمران " بنقل الفرز إلى جوار محطة كهرباء ذهبان .. مؤكداً على أهمية إيجاد مواقف بديلة وتنظيم حركة السير ومنع وقوف السيارات أمام سوق العرولي وفي جولة جسر عمران.



من جانبه أشار الوكيل المساعد الحوثي إلى أهمية وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتنظيم الفرز وسوق العرولي والبسطات والباعة المتجولين وتنظيم حركة السير بالجولة وتثبيت الوضع بشكل دائم وبما يضمن حل مشكلة الازدحام بجولة عمران وأمام سوق العرولي.



ونوه بضرورة متابعة وتثبيت الوضع بعد حملة تنظيم الفرز ورفع السيارات والونشات المتوقفة بجولة جسر عمران بما يكفل معالجة المشكلة بشكل جذري ونجاح الحملة وتحقيق هدفها في تخفيف الازدحام وتسهيل حركة السير بالمنطقة.



فيما أوضح مدير مكتب النقل بأمانة العاصمة محمد الشهاري، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المكتب وفروعه بالمديريات والهادفة إلى إعادة تنظيم وترتيب كافة الفرز والمواقف العامة بجميع مديريات أمانة العاصمة، مشيراً إلى أن الحملة تأتي وفقاً لتوجيهات قيادة أمانة العاصمة في تحسين مستوى الخدمات ومعالجة الاختناقات المرورية الحاصلة بالشوارع الرئيسية.



وأكد الشهاري، أن الحملة تأتي ضمن تنفيذ مهام اللجان المشكلة من أمانة العاصمة ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال والمرور والهيئة العامة لشئون النقل البري والجهات المختصة، في معالجة الاختلالات القائمة في خطوط السير والاختناقات المرورية وتنظيم المواقف ونقل الفرز من شوارع مديريات أمانة العاصمة.



وبيًن أن الحملة تشمل ضبط الأشخاص الذين يقومون بأخذ اتاوات مالية غير قانونية من سائقي باصات الأجرة في مختلف خطوط السير بالشوارع الرئيسية في مديريات الأمانة ومن ثم احالتهم إلى الجهات المختصة والنيابة العامة .. مؤكداً استمرار أعمال الحملة في تنظيم الفرز والمواقف بشوارع مديرية بني الحارث.



حضر التدشين نائب مدير عام مكتب النقل بالأمانة عبدالباري دريب وعدد من المعنيين.

[22/أكتوبر/2018]سبأ