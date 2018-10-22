محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات في مدينة المحويت والطويلة وشبام كوكبان تدين الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان المحويت - سبأ:

نُظمت في مديريات مدينة المحويت والطويلة وشبام كوكبان وقفات إحتجاجية تنديدا بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحرب اقتصادية ممنهجة.



حيث أكدت قبائل عزلة الشرقي في مدينة المحويت خلال وقفة بمشاركة وكلاء المحافظة حسين عركاض وأحمد الأخفش ويحيی عبده إبراهيم والمشائخ والشخصيات الاجتماعية .. أن مخططات العدوان ستبوء بالفشل بصمود الجيش واللجان الشعبية وثبات أبناء الشعب ودعمهم للمرابطين في جبهات الكرامة.



وأشاد وكلاء المحافظة بتلاحم قبائل عزلة الشرقي ومواقفهم المناهضة للعدوان وأدواته ووعيهم بأهداف ومساعي النظامين السعودي والإماراتي وتصديهم للمتربصين بالأمن والاستقرار.



كما أكدت قبائل عزلة الضلاع الأسفل في الطويلة خلال وقفة بمشاركة وجهاء ومسؤولي المديرية استعدادها تقديم الغالي والنفيس في سبيل نصرة الوطن والدفاع عن كرامة الشعب.



ودعت الوقفة أبناء الشعب إلی تعزيز الصمود والثبات والصبر ومواصلة دعم المرابطين في الجبهات حتی تحقيق النصر.



فيما دعت وقفة تربوية لطلاب ومعلمي مدرسة معاذ بن جبل بمديرية شبام كوكبان إلی تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة العدوان ومرتزقته والتصدي لمخططاتهم.





سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ