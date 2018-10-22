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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:58:53م
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اختتام الدورة الرابعة لمهارات تقنية المعلومات بمجلس النواب
[22/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بقاعة التدريب بمركز المعلومات بمجلس النواب الدورة الرابعة من برنامج دبلوم طلال أبو غزاله الدولي لمهارات تقنية المعلومات في قيادة الحاسوب بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.


شارك في الدورة التي استمرت خلال الفترة 2 إبريل – 1 أكتوبر الجاري 32 متدرباً ومتدربة من موظفي المجلس بتمويل من صندوق تنمية المهارات.

وفي الاختتام دعا رئيس مجلس النواب الخريجين إلى ترجمة ما تلقوه في أعمالهم لخدمة البرلمان.. مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهود وتنفيذ الأعمال اليومية بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن اليمن بخير بفضل صمود كافة أبنائه رغم الظروف القاسية وما يعانيه من عدوان ظالم وحصار جائر.

ووجه رئيس مجلس النواب الدعوة للذين في الخارج بالعودة إلى الوطن والإحساس بمعاناة أبناء الشعب اليمني وما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية وتداعيات الحصار الاقتصادي .

كما ألقيت كلمات من دائرة المعلومات والنظم والخريجين والمدير التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية والمدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، عبرت عن الشكر لقيادة مجلس النواب على تنظيم مثل هذه الدورات.

وأكدت الكلمات استمرار صمود الشعب اليمني بفضل أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين يضحون بدمائهم في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

وفي الختام كرم رئيس مجلس النواب ومعه أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان والأمين العام المساعد أحمد محمد الخاوي، الأوائل والخريجين في الدورة بشهادات التقدير.



سبأ
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