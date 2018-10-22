محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المحويت : بدء التقييم الأولي لعمل لجان مسح تقييم موقع القطاعات المتعددة المحويت - سبأ :





بدأت بمحافظة المحويت الأعمال الإشرافية التقييمية لسير عمل لجان مسح تقييم موقع القطاعات المتعددة لوضع خطة الاستجابة الملحة للمحافظة لعام 2019 م.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية مطهر شرف بدء مرحلة تقييم عمل فرق المسح الميدانية وطبيعة الصعوبات في المواقع المستهدفة وعددها 336 موقعا في مديريات المحافظة .



وأشار مطهر إلی الجهود التي تبذل لتذليل عمل الباحثين في الميدان لضمان حصولهم علی المعلومات والمؤشرات الاحصائية المطلوبة لايجاد خطة تقييمية مستوعبة لكافة متطلبات القطاعات .

وأشارت منسقة المنظمة الدولية للهجرة إبتسام الصنعاني إلی الحرص علی متابعة فريق عمل المسح والتاكد من سلامة الخطوات ومعايير جمع البيانات لاستيفاء معلومات شاملة تساعد في معرفة حجم المتطلبات الأساسية والطارئة ووضع خطة استجابة متكاملة تلبي الاحتياجات.



وثمنت تعاون قيادة المحافظة والهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الانسانية في تذليل الصعوبات التي واجهت لجان المسح والتوجية بتسهيل مهامها الميدانية لما فيه مصلحة المجتمع ودراسة احتياجات كافة القطاعات في المواقع المستهدفة.



وحث نائب مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية أحمد مران الباحثين علی المنهجية والدقة في استيفاء بيانات المسح وتقصي أوضاع النازحين والمهاجرين والعائدين واللاجئين والمجتمع المضيف وغير المضيف .



ونوه بأهمية نتائج المسح لايجاد قاعدة بيانات شاملة عن الصحة والتعليم والامن الغذائي ودخل الاسرة ومقومات الوضع المعيشي والاجتماعي بما يسهم في استجابة ودعم المنظمات لمصفوفة مشاريع إنسانية مقترحة بناء علی خطة الاستجابة الانسانية لمحافظة المحويت .

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ