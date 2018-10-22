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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:35:03م
مجلس النواب يدعو أعضائه المتواجدين في الخارج العودة إلى أرض الوطن
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
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مجلس النواب يدعو أعضائه المتواجدين في الخارج العودة إلى أرض الوطن
[22/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.


وفي هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، وقف المجلس دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا في عدد من المحافظات جراء جرائم تحالف دول العدوان بقيادة السعودية .

وعبر المجلس عن الشكر للمواطنين المدنيين والعسكريين الذين يقفون في وجه مؤامرات الأعداء.

ودعا مجلس النواب أعضائه المتواجدين في الخارج بسبب العدوان والحصار إلى مراجعة ضمائرهم والعودة إلى أرض الوطن والالتحام بأسرهم وأبناء جلدتهم والتقاسم معهم الفخر والاعتزاز بالتصدي لهذا العدوان.

وشدد مجلس النواب على أهمية تماسك الجبهة الداخلية لتحقيق المزيد من الانتصارات .

من جهة أخرى تطرق المجلس إلى تداعيات إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة مخلفاً خسائر بشرية ومادية .

وبهذا الصدد دعا مجلس النواب المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى تقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من آثار الإعصار على المحافظة وأبنائها.

إلى ذلك حث المجلس لجانه الدائمة إلى سرعة إنجاز ما لديها من أعمال ومواضيع وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ
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