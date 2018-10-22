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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:50:24ص
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مدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات المرتزقة في ميدي و حيران
[22/أكتوبر/2018]
ميدي-سبأ:
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ميدي و حيران .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في صحراء ميدي وغرب حيران .
سبأ
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