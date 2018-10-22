الصين: أمريكا ستكون مخطئة إذا انسحبت من معاهدة الأسلحة النووية

بكين – سبأ:



حذرت الصين اليوم الاثنين الولايات المتحدة من الانسحاب من جانب واحد من معاهدة تعود إلى حقبة الحرب الباردة والتي أزالت الصواريخ النووية من أوروبا..

قائله "انه من الخطا عمل ذلك "وذكرت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية في إفادة صحفية أن الصين تعارض الانسحاب.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأحد أن واشنطن ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تفاوض عليها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والزعيم السوفيتي الأسبق مخائيل جورباتشوف عام 1987.



وتلزم المعاهدة البلدين بإزالة الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى.

[22/أكتوبر/2018]سبأ