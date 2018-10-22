عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى رام الله – سبأ:

اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس ، الشيخ عزام الخطيب أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية المدججة بالسلاح وذلك من جهة باب المغاربة ، حيث ادوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

سبأ [22/أكتوبر/2018]سبأ