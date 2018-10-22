قافلة المهاجرين تتقدم صوب الولايات المتحدة على الرغم من تهديدات ترامب

مكسيكو سيتي – سبأ:



تقدمت قافلة مهاجرين عبر المكسيك بعد أكثر من أسبوع من انطلاقها من هندوراس صوب الولايات المتحدة رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة المكسيكية.



وتقدم آلاف الرجال والنساء والأطفال مسافة 40 كيلومترا إلى داخل الأراضي المكسيكية من سيوداد هيدالجو، على الحدود مع جواتيمالا، إلى مدينة تاباتشولا، في ولاية تشياباس.

ودخلت غالبية المهاجرين بشكل غير قانوني عن طريق عبور النهر الحدودي من جواتيمالا، متجاهلة الدعوات من قبل السلطات المكسيكية بالتقدم للحصول على طلب اللجوء في المكسيك.

وقال المنظمون إن هناك 7500 شخص في القافلة، لكن لا توجد أرقام رسمية، وأمامهم مسافة 3800 كيلومتر أخرى للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة.



وقال ترامب الذي هدد بدعوة الجيش لإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك يوم الأحد إن "الجهود الكاملة تبذل لوقف هجوم الأجانب غير الشرعيين من عبور حدودنا الجنوبية"، وأصر على أن المهاجرين يجب عليهم أولا طلب اللجوء في المكسيك، مضيفا "إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن الولايات المتحدة ستقوم بإبعادهم" ، مهدداً بقطع المساعدات عن هندوراس وجواتيمالا والسلفادور إذا فشلت في منع المهاجرين من عبور حدودها في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

[22/أكتوبر/2018]سبأ