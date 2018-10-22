ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:50:24ص
قاصف 1 المُسيّرة تستهدف تجمعات المرتزقة قبالة نجران
نفذ سلاح الجو المسير اليوم هجوماً على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران.
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين ومن المتوقع شح الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم.
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
آخر الأخبار:
مدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات المرتزقة في ميدي و حيران
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل
الصين: أمريكا ستكون مخطئة إذا انسحبت من معاهدة الأسلحة النووية
عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة قانية بالبيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
قافلة المهاجرين تتقدم صوب الولايات المتحدة على الرغم من تهديدات ترامب
[22/أكتوبر/2018]
 مكسيكو سيتي – سبأ:



تقدمت قافلة مهاجرين عبر المكسيك بعد أكثر من أسبوع من انطلاقها من هندوراس صوب الولايات المتحدة رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة المكسيكية.



وتقدم آلاف الرجال والنساء والأطفال مسافة 40 كيلومترا إلى داخل الأراضي المكسيكية من سيوداد هيدالجو، على الحدود مع جواتيمالا، إلى مدينة تاباتشولا، في ولاية تشياباس.





ودخلت غالبية المهاجرين بشكل غير قانوني عن طريق عبور النهر الحدودي من جواتيمالا، متجاهلة الدعوات من قبل السلطات المكسيكية بالتقدم للحصول على طلب اللجوء في المكسيك.





وقال المنظمون إن هناك 7500 شخص في القافلة، لكن لا توجد أرقام رسمية، وأمامهم مسافة 3800 كيلومتر أخرى للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة.





وقال ترامب الذي هدد بدعوة الجيش لإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك يوم الأحد إن "الجهود الكاملة تبذل لوقف هجوم الأجانب غير الشرعيين من عبور حدودنا الجنوبية"، وأصر على أن المهاجرين يجب عليهم أولا طلب اللجوء في المكسيك، مضيفا "إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن الولايات المتحدة ستقوم بإبعادهم" ، مهدداً بقطع المساعدات عن هندوراس وجواتيمالا والسلفادور إذا فشلت في منع المهاجرين من عبور حدودها في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل
الصين: أمريكا ستكون مخطئة إذا انسحبت من معاهدة الأسلحة النووية
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية
زلزال قوته 6.7 درجة يضرب قبالة اقليم كولومبيا البريطانية
ثمانية قتلى باشتباكات كشمير
الإعصار ''ويلا '' يقترب من المكسيك
مصرع 17 شخصاً جراء انحراف قطار من مساره في تايوان
مصرع 4 مراقبين أثناء الانتخابات الأفغانية بيد مسلحين
سقوط نحو 55 قتيلا في أعمال عنف بولاية كادونا شمال نيجيريا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان في الحديدة وحجة
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بحجة
[21/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[21/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته
[21/أكتوبر/2018]
استشهاد امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بنهم
[20/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by