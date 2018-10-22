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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية
[22/أكتوبر/2018]
 رام الله – سبأ :

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم ، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام الله وقلقيلية وطولكرم وطوباس ونابلس وبيت لحم والخليل واعتقلت المواطنين الاربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة اخرى هاجم مستوطنون متطرفون يهود فجر اليوم الاثنين، قرية مردا شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات لمواطنين فلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية عليها.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروي مردا ، بسام ابداح في بيان له اليوم ، بأن مجموعة من المستوطنين المتطرفين اقتحمت القرية فجرا، وأعطبت عددا من المركبات تعود لمواطنين، كما خطت شعارات عنصرية عليها.

سبأ
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