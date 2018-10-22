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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:13:18ص
قاصف 1 المُسيّرة تستهدف تجمعات المرتزقة قبالة نجران
نفذ سلاح الجو المسير اليوم هجوماً على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
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العدوان السعودي على اليمن
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5Saudi aggression air raids targets on Hodeidah
[22/أكتوبر/2018]
HODEIDAH, Oct.22 (Saba) – The US-backed Saudi aggression on Sunday targeted five airstrikes in Hodeidah province, a local official told Saba on Monday.
The Five raids waged al-Haly directorate.
Amal
saba
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