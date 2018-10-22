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آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:57:20ص
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ثمانية قتلى باشتباكات كشمير
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ثمانية قتلى باشتباكات كشمير
[22/أكتوبر/2018]
كشمير – سبأ :

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت امس الاحد بين القوات الهندية والمواطنين بإحدى ضواحي كشمير إلى ثمانية قتلى.



وذكرت قناة "جيو" الباكستانية في نشرتها باللغة الانجليزية، أن الاشتباكات أسفرت في البداية عن مصرع خمسة أشخاص، فيما توفي ثلاثة من الجرحى اليوم الاثنين، لتعرضهم لإطلاق الرصاص خلال محاصرة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والوحدات الخاصة الهندية لضاحية "كولجام" في كشمير.



وأضافت القناة أن الاشتباكات أسفرت عن اصابة ثلاثة من أفراد القوات الهندية، وتدمير احد المنازل في ضاحية كولجام، حيث قامت السلطات المحلية الهندية بفرض حظر التجول بها مع وقف خدمات الإنترنت.

سبأ
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