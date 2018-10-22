عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإعصار ''ويلا '' يقترب من المكسيك





اشتد الإعصار (ويلا) إلى الفئة الرابعة الخطيرة قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادئ.



وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن "الإعصار ويلا شديد الخطورة يكتسب بسرعة المزيد من القوة" مع توقع أن يشتد إلى عاصفة مهددة للحياة ترافقها رياح وأمطار فوق أجزاء من جنوب غرب وشمال وسط المكسيك ابتداء من يوم غد الثلاثاء.



ووضح المركز ان الإعصار كان على بعد 365 كيلومترا جنوب وجنوب غرب كابو كورينتس ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 220 كلم في الساعة،وهو في طريقه باتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.



و بين المركز إن قوة الإعصار ستشتد اليوم متوقعا أن "يصبح إعصارا خطيرا مع بلوغه ساحل المكسيك".



وأعلنت الحكومة المكسيكية حالة التأهب في عدة مناطق ساحلية.

سبأ [22/أكتوبر/2018] مكسيكو ستي – سبأ :سبأ