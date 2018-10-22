محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته بقصف صاروخي ومدفعي



دكت القوتين الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في معسكر العين الحارة بقطاع جيزان .



كما تم إطلاق صاروخي من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غرب جبل النار قبالة جيزان حققت إصابات مباشرة , واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار .



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير , محققة إصابات مباشرة .



و أكد المصدر مصرع وإصابة العديد من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم بقصف مدفعي استهدفت تجمعاً لهم في جبهة قانية بمحافظة البيضاء،ونفذ أبطال الجيش واللجان هجوماً على مواقع المرتزقة في جبهة ناطع بالمحافظة نفسها وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم .



وفقا للمصدر تم استهداف تحصينات للمرتزقة في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز بقصف مدفعي محققاً إصابات مباشرة .

سبأ [22/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ