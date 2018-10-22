[22/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:
استشهد خمسة مواطنون و أصيب خمسة آخرون بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظتي الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية الحالي بمحافظة الحديدة استهدفت إحداها محطة لبيع الغاز المنزلي في شارع زايد ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين .
وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين وجرح آخر جراء غارة لطيران العدوان على سيارة أحد المواطنين في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة .
وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية .
سبأ