استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان في الحديدة وحجة استشهد خمسة مواطنون و أصيب خمسة آخرون بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظتي الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية. غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية. وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة. ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.