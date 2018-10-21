محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زراعة ذمار يدعو لتقديم مساعدات عاجلة لحماية المحاصيل من التلف جراء الأمطار ذمار - سبأ :

وجه مكتب الزراعة والري بذمار نداء إستغاثة للعمل على حماية محاصيل المزارعين من الحبوب من التلف بسبب هطول الأمطار بالتزامن مع موسم الحصاد جراء إعصار "لبان".



وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بذمار المهندس هلال الجشاري، أن هطول الأمطار أعاق اكتمال عملية الحصاد والتي تتم عادة في موقع الحصاد، وأدى إلى تلف كميات كبيرة من محاصيل الحبوب بأنواعها.



وطالب في نداء استغاثة للجهات المعنية والسلطة المحلية بالمحافظة والمنظمات المحلية والدولية المعنية بقطاع الزراعة، بتوفر عدد من الحصادات ووحدات شق ومواد احترازية (طرابيل بلاستيكية)، لتسهيل وسرعة حصد المحاصيل وحماية أماكن تجميع وفرز الحبوب وما تم حصاده من مياه الأمطار.



وأكد ضرورة التحرك للحفاظ على إنتاج محاصيل الحبوب التي تعتبر المكون الرئيسي للغذاء ويتم انتخاب وتخزين بذور منها للزراعة في الموسم القادم.. مشيرا إلى أن محافظة ذمار تعتبر سلة غذاء اليمن وترفد معظم أسواق الجمهورية بمختلف المحاصيل الزراعية.

سبـأ [21/أكتوبر/2018]سبـأ