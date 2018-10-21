الخدمة المدنية تهيب بسرعة موافاتها بكشوفات المنقطعين والمشاركين مع العدوان

صنعاء - سبأ :

أهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات وأجهزة الدولة سرعة موافاتها بكشوفات موقعة ومعمدة بأسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان.



جاء ذلك في تعميم صادر عنها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فيما يلي نصه :-

الأخوة / الوزراء المحترمون

الأخ / أمين العاصمة – رئيس المجلس المحلي المحترم

الأخوة / محافظي المحافظات – رؤساء المجالس المحلية المحترمون

الأخوة / رؤساء ومسئولي وقيادات مختلف وحدات واجهزة الدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة المحترمون



بناءً على قرار مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم (48) وتاريخ 23 / 9 / 2018م عطفاً على توجيهات الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة برئاسة جهاز الأمن القومي للنظر في أوضاع المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان . وعليه :

نأمل سرعة موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكشوفات موقعة ومعمدة بأسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان وفقا للنموذج المرفق وذلك خلال سبعة ايام كحد اقصى مالم فستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المماطلة والممتنعة .



وعلى وحدات الخدمة العامة تقع المسئولية الكاملة في صحة وسلامة البيانات المرفوعة منها.







[21/أكتوبر/2018]سبـأ