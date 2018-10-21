مؤسسة الشعب تستكمل توزيع الخيام الإيوائية للنازحين بالحديدة

الحديدة - سبأ:

استكملت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات توزيع وتركيب الخيام الإيوائية للنازحين جراء العدوان في عدد من مديريات محافظة الحديدة.





وخلال إستكمال تركيب الخيام بمديرية المنصورية أشاد مدير عام المديرية سعيد موسى حكمي بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الشعب ومؤسسة يمن ثبات في تفقد أحوال النازحين بسبب العدوان وتقديم الإغاثة لهم.





ودعا حكمي المؤسسات والجمعيات الخيرية إلى أن تقوم بواجبها الإنساني والوطني، في إغاثة النازحين الذين يزداد عددهم يوماً بعد آخر، في ظل العدوان الغاشم الذي شرد الأسر ودمر مقدرات الوطن.





إلى ذلك أوضح مدير المشاريع الإنسانية بمؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية محمد الجعدي وممثل مؤسسة يمن ثبات وديع الحُشيشي بأنه تم توزيع وتركيب عدد 150 خيمة إيوائية للنازحين من كيلو 16 والدريهمي والتحيتا إلى مديريات بيت الفقيه والمنصورية والسخنة ضمن المرحلة الرابعة من حملة الإغاثة للنازحين في المحافظة للعام 2018م.





وأشار الجعدي والحشيشي إلى أنه سبق وأن تم توزيع عدد 210 خيمة إيوائية للنازحين في ذات المديريات خلال الشهرين الماضين .. مؤكدان بأن حملة الإغاثة للنازحين لا زالت مستمرة وهناك حزمة من المشاريع الإنسانية الأخرى التي تستهدف النازحين سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني وخصوصاً في مثل هذه الظروف.





من جانبهم عبر عدد من النازحين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مؤسستا الشعب ويمن ثبات، واستمرارهما في تفقد أحوال النازحين ومد يد العون لهم، في ظل غياب الكثير من المؤسسات الخيرية.

[21/أكتوبر/2018]سبأ