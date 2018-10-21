محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الأوقاف تدين استمرار تحالف العدوان في استهداف المساجد صنعاء-سبأ:

أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد استمرار دول تحالف العدوان في استهداف المساجد وآخرها قصف مسجدين في مدينة الحديدة .



وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن طائرات العدوان شنت ثلاث غارات على جامع الرحمة بمدينة الحديدة ، وقصفت مسجداً آخراً بمديرية المراوعة ، كما استهدفت مسجد وضريح العلامة الصوفي حسان سنان الحساني بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز .



وأشارت إلى أن إجمالي عدد المساجد التي استهدفها العدوان في محافظة الحديدة أكثر من مائة واثنين وعشرين مسجداً ، فيما بلغ عدد المساجد المستهدفة في عموم المحافظات منذ بدء العدوان أكثر من ألف و 19 مسجداً معظمها تراثية .



واستنكر البيان الصمت المخزي للمنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية التراث ، والمؤسسات الإسلامية الأمر الذي زاد من صلف العدوان وهمجيته بقصف كل المقدسات الإسلامية في محاولة لطمس الهوية الإيمانية اليمنية .



ودعا البيان الشعوب الإسلامية والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف يجرم العدوان واستهدافه الممنهج لبيوت الرحمن ، والعمل على إيقاف العدوان .

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ