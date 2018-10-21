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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:41:42م
الرئيس المشاط يوجه بتوقيف 74 متهما بقضايا فساد (مكتمل)
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[21/أكتوبر/2018]
الحديدة -سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم خمس غارات على محافظة الحديدة .
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات مديرية الحالي ولا يزال التحليق مستمر.
سبأ
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