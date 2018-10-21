قحيم يطلع على سير العمل بمنشآت النفط بميناء الحديدة

الحديدة-سبأ:

إطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي، على سير العمل بمنشأة النفط بميناء الحديدة.





واستمع القائم بالأعمال من مدير عام فرع شركة النفط بالحديدة محمد اللكومي إلى شرح عن نشاط الشركة خلال هذه المرحلة التي تشهد نقص في المشتقات بسبب تصعيد العدوان وتضييق الحصار على وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.





وأشار مدير فرع شركة النفط إلى أن هناك اكثر من 46 ألف طن ديزل و 35 ألف طن بينزين لازالت في الغاطس بانتظار دخولها للميناء وتفريغها في خزانات المنشآت، إضافة إلى ما هو متوفر في المنشآت وتعمل الشركة على تغطية السوق من خلال وكلاء الشركة الرسميين بهدف القضاء على السوق السوداء.





وخلال لقائه بمسؤولي منشآت النفط اكد القائم بالأعمال أهمية بذل المزيد من الجهود ووضع المعالجات اللازمة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية لتخفيف معاناة المواطنين التي تسبب بها التصعيد الأخير لدول تحالف العدوان في المحافظة مؤخرا.





وشدد على ضرورة تكاتف الجهود وتفويت الفرصة على العدوان الذي يحاول بشتى الطرق التضييق على الشعب اليمني ونشر الفوضى وزعزعة الأمن في أوساط المجتمع اليمني الذي استطاع بصموده وصبره مواجهة كافة أساليب العدوان الرخيصة.





حضر اللقاء المدير التجاري بفرع شركة النفط بالمحافظة علي حسن .

[21/أكتوبر/2018]سبأ