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رئيس مجلس القضاء يتفقد سير أعمال المحاكم والنيابات في تعز وإب
[21/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:

تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي ،اليوم سير اعمال المحاكم والنيابات في محافظة تعز .



وتلمس المتوكل والعنسي خلال الزيارة بحضور رئيس محكمة استئناف تعز القاضي احمد الجهلاني ، اوضاع واحتياجات منتسبي اجهزة السلطة القضائية بالمحافظة.



إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة التفتيش وضم القضاة وموظفي محكمة استئناف تعز ومحكمة التعزية والمحكمة التجارية مستوى الأداء الإنجاز لقضايا المواطنين المنظورة امام المحاكم والنيابات.



وفي الاجتماع حث القاضي المتوكل، القضاة على سرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين .



كما زار رئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة التفتيش محافظة إب ، والتقوا بالمحافظ عبدالواحد صلاح ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري وعدد من القضاه واعضاء السلطة المحلية بالمحافظة .



وخلال اللقاء جرى مناقشة اوضاع أجهزة العدالة بالمحافظة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق العدالة المطلوبة .



وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الزيارة تأتي في اطار تلمس أوضاع القضاه والمحاكم وأحوال السجون والسجناء، حاثا الجميع على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات.



ووجه رئيس المجلس بإعادة توزيع الاختصاص بين بعض المحاكم بما يكفل التناسب في القضايا بين المحاكم وعدم تراكمها .



كما وجه برفد المحاكم والنيابات في المحافظة بالقضاه وأعضاء النيابة حسب الإحتياج وبما يحقق إنجاز قضايا المواطنين والفصل فيها
وثمن القاضي المتوكل الجهود المشتركة بين السلطة القضائية والسلطة المحلية بالمحافظة ممثله بالمحافظ عبدالواحد صلاح في تذليل عمل المحاكم والنيابات والذي انعكس إيجابا في سرعة إنجاز قضايا الموطنين وانتظام سير العمل .



من جانبه أشاد المحافظ صلاح بمستوى العمل القضائي بالمحافظة وبما تم إنجازه خلال الفترة الماضية برغم الوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء استمرار العدوان .



وأكد إستعداد قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية لتقديم كافة المساندة والدعم للقضاء والنيابات لتقوم بواجبها المناط بها بالشكل المطلوب .



ونوه المحافظ بأهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية والسلطة المحلية بما يضمن حماية ورعاية مصالح الوطن والمواطن وإنجاز كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات.



وحث الجميع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لترسيخ قيم العدالة والمساواه بين أفراد المجتمع والوقوف صفا واحد في مواجهة العدوان الغاشم الذي لم تسلم منه حتى مباني المحاكم والنيابات.



وأوضح محافط إب أن المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتخفيف من معاناة المواطنين ..مشيرا إلى أن التنسيق مع أجهزة القضاء مستمر على اعتبار أن الشراكة في العمل القضائي تكاملية.



وثمن المحافظ صلاح جهود السلطة القضائية والنيابات التي تعمل جنبا إلى جنب مع قيادة السلطة المحلية من أجل ترسيخ و تحقيق العدالة في المجتمع.



وبين أن القضاء يقوم بدوره على أكمل وجه وأن القضاء متميز في المحافظة وله مكانته وهيبته وهو محل إجلال وتقدير الجميع لدوره الفاعل في الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات .

سبأ
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