محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمحطة تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي بميناء الحديدة الحديدة -سبأ:

اطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد حليصي على سير العمل بمحطة تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي بميناء الحديدة.



واستمع قحيم إلى شرح من قبل مدير عام شركة الغاز محمد شعلل عن سير عملية تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي وتوزيعها على المعارض للبيع المباشر للمواطنين أو عن عبر عقال الحارات .



وأوضح أن الاختناقات في مادة الغاز المنزلي جاءت نتيجة انخفاض حصة المحافظة ، مؤكداً أن هذه الاختناقات ستنتهي خلال الأيام القادمة.



وأشاد قحيم بجهود شركة الغاز في مواجهة الاختناقات التي حدثت خلال الأيام الماضية والتي تسبب بها العدوان بهدف تجويع وتركيع الشعب اليمني .



وأكد أن قيادة المحافظة تعمل مع شركة الغاز على تأمين وصول مادة الغاز المنزلي الى المواطنين بسهولة.. لافتاً إلى أنه تم فتح بعض الطرق أمام ناقلات الغاز للوصول الى المحافظة .



رافقه في الزيارة مدير عام مديرية الحوك علي هندي .

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ