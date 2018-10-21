مناقشة مهام لجنة التحشيد والتعبئة بأمانة العاصمة لرفد الجبهات

صنعاء-سبأ:

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيلا أمانة العاصمة نجيب شرف الدين وقناف المراني، إلى جهود قيادات المديريات في رفد جبهات الساحل الغربي بقوافل الدعم لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. مشيدا بجهود قيادات المديريات في أعمال التحشيد والتعبئة خلال الفترة الماضية.



وأكد الاجتماع الذي ضم مدراء وأمناء عموم مديريات الأمانة ضرورة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان ومرتزقته.



وأكد الوكيل السقاف أهمية مضاعفة الجهود للتحشيد والتعبئة خلال المرحلة الراهنة في المديريات خاصة في ظل تصعيد قوى العدوان بجبهات الساحل الغربي وشن حرب اقتصادية لتحقيق ما لم يستطيع في جبهات العزة والكرامة.



إلى ذلك ناقشت اللجنة الخاصة بالغاز المنزلي اليوم برئاسة وكيل الأمانة علي السقاف، آلية التوزيع المتبعة عبر عقال الحارات ومدى تطبيق الآلية خلال الفترة الماضية والتأكيد على أهمية إعطاء الأولوية في عملية توزيع مادة الغاز المنزلي للمناطق ذات الكثافة السكانية.



[21/أكتوبر/2018]ناقشت اللجنة الرئيسية للتحشيد والتعبئة بأمانة العاصمة برئاسة وكيل الأمانة علي السقاف، اليوم الجوانب المتصلة بمهام اللجنة بمديريات الأمانة لدعم ورفد الجبهات في مواجهة العدوان.سبأ